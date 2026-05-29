150 Länderspiele! Matthäus Länderspielrekord von Kimmich in Gefahr?

Joshua Kimmich schaut vorsichtig in Richtung einer ganz großen DFB-Marke. Der Kapitän der Nationalmannschaft jagt die 150 Länderspiele zwar nicht aktiv, hat die Bestmarke von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus aber durchaus im Hinterkopf. Für den 31-Jährigen ist schon die aktuelle Zwischenstation mit 108 Einsätzen etwas Besonderes. Mit Manuel Neuer und 124 Länderspielen hat er allerdings noch jemand aktives vor sich. Es kommen nun zwei Testspiele für Kimmich dazu, maximal acht Spiele bis ins Finale, dann wäre er bei 118 Spielen und würde Klinsmann, Kroos und Lahm hinter sich lassen. Im Herbst steht die nächste Nations League an mit sechs Spielen, dann wäre er bei 124 Spielen und würde noch Schweinsteiger einholen.

108 Spiele und Platz neun in der ewigen DFB-Liste

Kimmich steht mit seinen bisher 108 Länderspielen in der ewigen Rangliste des Deutschen Fußball-Bundes gemeinsam mit Jürgen Klinsmann auf Platz neun. Auf die Zahl 100 blickt er dabei mit besonderem Respekt. „100 Länderspiele haben noch gar nicht so viele Spieler erreicht“, sagte er am Freitag in Herzogenaurach. Deshalb sei das bereits „etwas Besonderes“.

Der Fokus liegt auf der WM, der Rest bleibt offen

Eine exakte Zielmarke für die kommenden Jahre wollte sich Kimmich nicht setzen. Bei der Nationalmannschaft denke man ohnehin oft in Turnieren, erklärte er, weil der Rhythmus über zwei Jahre laufe. Entscheidend sei daher, möglichst viele Endrunden zu spielen und diese so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Erst einmal richte sich der Blick aber auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli. Zugleich stellte Kimmich klar, dass er „Bock, noch ein paar Jahre für Deutschland zu spielen“ habe. Womöglich also sogar bis zu seinem 150. Länderspiel.