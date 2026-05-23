15 Mio. Rekordsumme: SC Freiburg holt Torhüter Mio Backhaus aus Bremen

Der SC Freiburg hat auf dem Transfermarkt einen bemerkenswerten Coup gelandet und U21-Nationaltorhüter Mio Backhaus verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom Bundesliga-Rivalen Werder Bremen in den Breisgau, über die Vertragsdetails machten beide Vereine keine Angaben. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 15 Millionen Euro betragen, was für Freiburg einen Rekord darstellen würde.

Freiburg setzt auf Entwicklung und Klasse

Sportvorstand Jochen Saier zeigte sich von der Verpflichtung überzeugt und hob vor allem Backhaus’ Qualitäten und Perspektiven hervor. „Mio hat in seiner ersten Bundesligasaison eindrucksvoll nachgewiesen, auf welchem hohen Niveau er spielen kann“, sagte Saier: „Er bedient alle Facetten des Torwartspiels, trägt viel Entwicklungspotential in sich und wird auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft passen.“

Vom Japan-Intermezzo über Aachen nach Bremen

Backhaus, der deutsch-japanische Wurzeln hat, begann seine fußballerische Ausbildung beim japanischen Klub Kawasaki Frontale. Mit 14 Jahren zog es ihn nach Deutschland zu Alemannia Aachen, ehe er 2018 zu Werder Bremen wechselte. Für die Norddeutschen kam er in der laufenden Saison bereits auf 32 Partien.

Der 22-Jährige durchlief beim Deutschen Fußball-Bund von der U15 an sämtliche U-Nationalmannschaften und steht aktuell im Kader der deutschen U21.