1.Länderspiele im WM 2026 Jahr: Nagelsmann nominiert ersten DFB-Kader am 19. März

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am 19. März die Nominierung seines ersten Kaders für das WM-Jahr 2026 angekündigt. In einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus wird er die Spieler für die bevorstehenden Testspiele gegen die Schweiz am 27.3.2026 in Bern und gegen Ghana in Stuttgart am 30.3.2026 bekannt geben. Das DFB-Team bereitet sich intensiv auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika vor, die im Juni beginnt und für die ein umfassendes Trainingslager angesetzt ist. Die ARD zeigt das Länderspiel gegen Ghana, RTL das Spiel gegen die Schweiz.

Nominierung des ersten Kaders für die WM-Vorbereitung

Am 19. März wird Julian Nagelsmann die Gelegenheit nutzen, seinen ersten Kader für die WM-Vorbereitung vorzustellen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Pressekonferenz für 14:00 Uhr auf dem DFB-Campus angesetzt. Nagelsmann wird die Spieler benennen, die am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana antreten werden. Diese Spiele sind entscheidend, um die Mannschaft optimal auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Lehrgang in Herzogenaurach und Testspiele

Nach der Kaderbenennung versammelt sich das DFB-Team am 23. März in Herzogenaurach für einen intensiven Lehrgang. Dies ist der erste Schritt in Richtung der Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Neben den ersten beiden Testspielen stehen auch noch zwei weitere Begegnungen auf dem Programm, um die Form der Spieler zu testen und den Kader zu optimieren.

Generalprobe in Chicago

Vor der Abreise zur WM wird die DFB-Auswahl am 31. Mai in Mainz auf Finnland treffen. Dies stellt ein wichtiges Duell dar, um die taktischen Abläufe zu festigen. Das letzte Testspiel findet dann am 6. Juni in Chicago gegen den Co-Gastgeber USA statt, welches als Generalprobe für das Turnier dient. Hier wird sich zeigen, wie gut die Mannschaft auf die Herausforderungen der Weltmeisterschaft vorbereitet ist.

Gruppenauslosung und Gegner

Die DFB-Auswahl trifft in der Vorrunde der WM auf die Gruppengegner Curacao, die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador. Diese Begegnungen werden für die deutsche Nationalmannschaft entscheidend sein, um in das Turnier erfolgreich zu starten. Julian Nagelsmann wird seinen finalen 26er-Kader im Mai benennen, der für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften bereit sein muss.