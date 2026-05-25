1. FSV Mainz 05 News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der 1. FSV Mainz 05 ist bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit mindestens vier Nationalspielern vertreten. Mit Kaishu Sano und Jae-Sung Lee stehen ein Japan- und ein Südkorea-Profi fest im Aufgebot. Dazu kommen österreichische WM-Teilnehmer: Stefan Posch und Phillipp Mwene stehen ebenfalls im offiziellen ÖFB-WM-Kader. Ein Überblick über die Mainz-WM-Nationalspieler 2026.

Update vom 21. Mai 2026: Nadiem Amiri ist offiziell von Bundestrainer Julian Nagelsmann fuer die WM 2026 nominiert.

1. FSV Mainz 05 Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

Japan: Kaishu Sano

Wer ist Kaishu Sano?

Kaishu Sano, geboren am 30. Dezember 2000 in der japanischen Präfektur Okayama, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der durch eine außergewöhnliche Eigenschaft auffällt: seine Laufleistung. In seiner Debütsaison beim 1. FSV Mainz 05 legte er mehr Kilometer zurück als jeder andere Spieler der Bundesliga. Sano ist der Inbegriff des modernen Sechsers, der Räume zustellt, Bälle erobert und das Spiel seiner Mannschaft mit unermüdlicher Präsenz antreibt.

Vom Kashima Antlers zum Bundesliga-Dauerläufer

Sano begann seine Profikarriere 2019 bei Machida Zelvia und wechselte 2023 zu den Kashima Antlers, einem der traditionsreichsten Klubs Japans. Im Sommer 2024 zog es ihn nach Europa: Mainz 05 verpflichtete ihn mit einem Vierjahresvertrag. Bei den Rheinhessen schlug Sano sofort ein und etablierte sich als unverzichtbare Schaltzentrale im Mittelfeld.

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Fährt Kaishu Sano zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat Kaishu Sano am 14. Mai 2026 in Tokio in den 26-köpfigen WM-Kader Japans berufen. Für die japanische Nationalmannschaft ist der laufstarke Mittelfeldspieler eine wertvolle Option im defensiven Zentrum. Japan trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf die Niederlande (14. Juni), Tunesien (20. Juni) und Schweden (25. Juni).

Südkorea: Jae-Sung Lee

Wer ist Jae-Sung Lee?

Jae-Sung Lee, geboren am 10. August 1992 in Südkorea, ist ein erfahrener Mittelfeldspieler, der für seine Zweikampfstärke und seinen Weitblick bekannt ist. Nach Jahren in Korea und Japan wechselte er 2021 zum 1. FSV Mainz 05 und wurde dort zu einer festen Größe in der Bundesliga. Als langjähriger Südkorea-Nationalspieler und WM-Teilnehmer von 2022 bringt er internationale Turniererfahrung mit.

Von Korea nach Mainz: Ein Bundesliga-Veteran

Lee durchlief mehrere koreanische Klubs und spielte in Japan bei Jeonbuk Hyundai Motors, ehe er 2021 zu Mainz wechselte. Mit seinem kompakten Defensivspiel und gelegentlichen Toren aus der zweiten Reihe füllt er eine wichtige Rolle im Mainzer Mittelfeld. 2022 war er Teil des südkoreanischen Kaders, der bei der WM in Katar das Achtelfinale erreichte.

Fährt Jae-Sung Lee zur FIFA Fußball WM 2026?

Südkorea hat sich für die WM 2026 qualifiziert und trifft in der WM-Gruppe A auf Mexiko, Südafrika und Tschechien. Jae-Sung Lee wurde von Nationaltrainer Hong Myung-bo in den WM-Kader berufen und reist als erfahrener Mittelfeldspieler zu seiner dritten Weltmeisterschaft. Laut WM Spielplan spielt Südkorea in der WM-Gruppe A gegen Mexiko (15. Juni), Südafrika (20. Juni) und Tschechien (25. Juni).

Österreich: Stefan Posch und Phillipp Mwene

Stefan Posch

Stefan Posch, geboren am 14. Mai 1997 in Leibnitz (Steiermark), ist ein rechter Außenverteidiger beim 1. FSV Mainz 05. Mit 51 Länderspielen und 5 Toren gehört er zu den erfahrensten Verteidigern im österreichischen Nationalteam. Seit seinem Wechsel von TSG Hoffenheim zu Mainz im Sommer 2024 hat sich Posch als Stammspieler und torgefährlicher Rechtsverteidiger etabliert. Sein Tor im Conference-League-Viertelfinale gegen RC Strasbourg im April 2026 zeigte seine Klasse auf internationalem Niveau.

Fährt Stefan Posch zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Stefan Posch steht im offiziellen WM-Kader Österreichs für die WM 2026. Österreich ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni).

Phillipp Mwene

Phillipp Mwene, geboren am 8. Oktober 1992 in Wien, ist ein Außenverteidiger beim 1. FSV Mainz 05. Seit seinem Wechsel zu den Rheinhessen 2019 gehört er zum festen Bestandteil des Kaders und erlebte mit dem Klub den Einzug ins Conference-League-Viertelfinale 2025/26. Mwene besitzt die österreichische und die kongolesische Staatsbürgerschaft und entschied sich für das österreichische Nationalteam.

Fährt Phillipp Mwene zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Phillipp Mwene steht im offiziellen WM-Kader Österreichs für die WM 2026. Mit 29 Länderspielen bringt er internationale Erfahrung auf der rechten Abwehrseite mit. Österreich trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni).