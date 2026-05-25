1. FC Union Berlin News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der 1. FC Union Berlin steht bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit einem festen WM-Fahrer da: Rani Khedira wurde offiziell für den Kader Tunesiens nominiert. Dazu kommen mehrere internationale Profis aus dem Köpenicker Kader, die auf ihre Nominierung hoffen. Ein Überblick über die Union-Nationalspieler 2026.

1. FC Union Berlin Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

Rani Khedira: Unions WM-Teilnehmer für Tunesien

Mittelfeldspieler Rani Khedira ist der einzige Profi des 1. FC Union Berlin, der bereits fest für die WM 2026 planen kann. Tunesien berief den 32-Jährigen nach seinem Verbandswechsel in das offizielle Aufgebot der Adler von Karthago. Khedira, in Stuttgart geboren und jüngerer Bruder von Weltmeister Sami Khedira, durchlief einst die DFB-Nachwuchsteams, ehe er sich für das Heimatland seines Vaters entschied. Bei den Eisernen ist der zweikampfstarke Abräumer Kapitän und Taktgeber in einer Person. Tunesien trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf Schweden (15. Juni), Japan (21. Juni) und die Niederlande (26. Juni). Für Khedira erfüllt sich damit spät in seiner Karriere der Traum von einer Weltmeisterschaft.

Kroatien: Josip Juranović

Rechtsverteidiger Josip Juranović war bei der WM 2022 in Katar Stammspieler der kroatischen Nationalmannschaft, die das Turnier als Dritter abschloss. Zuletzt bremsten ihn jedoch wiederholte Verletzungen, sodass er in der laufenden Saison nur auf wenige Bundesligaeinsätze kam. Seine WM-Teilnahme ist damit offen. Kroatien trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe L auf England, Ghana und Panama.

Ghana: Derrick Köhn

Linksverteidiger Derrick Köhn entschied sich international für Ghana, das Heimatland seiner Familie. Der in Hamburg geborene Außenverteidiger bringt Tempo und Offensivdrang über die linke Seite und gehört zum Kandidatenkreis der Black Stars. Ghana trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe L auf England, Kroatien und Panama. Ob Köhn den Sprung in den endgültigen Kader schafft, entscheidet sich erst mit der Nominierung.

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Österreich: Leopold Querfeld

Innenverteidiger Leopold Querfeld zählt zu den jungen Hoffnungsträgern im österreichischen Fußball. Der Wiener wechselte von Rapid Wien zu Union Berlin und sammelt in der Bundesliga Erfahrung auf hohem Niveau. Österreich nimmt erstmals seit 1998 wieder an einer Weltmeisterschaft teil und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Argentinien, Algerien und Jordanien. Für Querfeld geht es darum, sich für den österreichischen WM-Kader zu empfehlen.