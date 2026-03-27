1.FC Köln News: Diese beiden Trainer sollen den Klassenerhalt sichern!

Der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sein Trainerteam neu aufgestellt: Lukas Sinkiewicz wird als Co-Trainer neben Interimscoach René Wagner arbeiten. Die Personalentscheidung schloss die Umstrukturierung des Trainerstabs ab und wurde am Freitag vom Klub offiziell mitgeteilt. Neben Sinkiewicz wird mit Armin Reutershahn eine weitere vertraute Kraft als Co-Trainer tätig sein. Sport‑Geschäftsführer Thomas Kessler betonte die Bedeutung von Erfahrung und Charakter für die Besetzung.

Sinkiewicz als Co-Trainer an der Seite von René Wagner

Lukas Sinkiewicz übernimmt die Aufgabe des Co-Trainers an der Seite von René Wagner, der derzeit als Interimscoach fungiert. Der kriselnde 1. FC Köln teilte diese Personalie am Freitag mit und bezeichnete damit die Umstrukturierung seines Trainerteams als abgeschlossen. Sinkiewicz kommt damit in eine zentrale Rolle innerhalb des Trainerstabs und soll Wagner im täglichen Training und bei der Spielvorbereitung unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht die Verpflichtung den Willen des Klubs, Erfahrung in die Arbeit mit der Mannschaft einzubringen.

Hintergrund: Entlassung von Lukas Kwasniok und Wagners Beförderung

Die Maßnahme folgt auf die Entlassung von Lukas Kwasniok; nach dessen Abgang war René Wagner zumindest vorübergehend zum Cheftrainer befördert worden. Diese interne Beförderung hatte die Klubführung getroffen, um kurzfristig Kontinuität im Training und in der Spielbetreuung herzustellen. Die Ergänzung des Trainerteams mit Sinkiewicz und Reutershahn dient nun der formalen und fachlichen Verstärkung dieser Interimslösung. Dadurch reagiert der Verein auf die sportliche Krise und will dem Team neue Impulse geben.

Weitere Unterstützung: Armin Reutershahn

Neben Sinkiewicz steht René Wagner außerdem Armin Reutershahn als Co-Trainer zur Seite. Reutershahn komplettiert damit das neue Trainertrio rund um den Interimscoach und soll gemeinsam mit Sinkiewicz die tägliche Arbeit anleiten. Diese Kombination aus interner und externer Expertise zielt darauf ab, sowohl taktische als auch mannschaftsbezogene Themen abzudecken. Der Klub setzt damit auf bewährte Kräfte, um die sportliche Lage zu stabilisieren.

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Kessler: Erfahrung und Persönlichkeit entscheidend

Sport‑Geschäftsführer Thomas Kessler erklärte die Personalwahl mit Blick auf Erfahrung und Charakter des Neuzugangs: „Für uns war es wichtig, unser Trainerteam um eine Persönlichkeit zu erweitern, die selbst auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblickt und diese Erfahrung tagtäglich in die Arbeit mit der Mannschaft einbringen kann. Lukas kennt den FC, ist ein guter Typ und damit eine ideale Ergänzung für unser Trainerteam“, sagte Sport‑Geschäftsführer Thomas Kessler, der einst mit Sinkiewicz gemeinsam für Köln aktiv war. Kessler betonte damit sowohl die fußballerische Expertise als auch die persönliche Kompatibilität als Kriterien für die Verpflichtung.

Sinkiewicz‘ Laufbahn: Vom Kölner Nachwuchs in den Profibereich

Sinkiewicz, Jahrgang 1985 und 40 Jahre alt, durchlief die Kölner Jugend und spielte von 2004 bis 2007 bei den Profis des 1. FC Köln. Anschließend zog es ihn zu Stationen bei Bayer Leverkusen, dem FC Augsburg, dem VfL Bochum und Jahn Regensburg. Der dreimalige Nationalspieler beendete seine aktive Karriere und begann 2017 seine Trainerlaufbahn. Nun ist er erstmals im Profibereich tätig.