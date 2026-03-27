1. Deutscher WM 2026 Gegner Curacao verliert WM-Test gegen Nationalmannschaft Chinas

Curacao, der 1.WM-2026-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, hat zum Start ins WM-Jahr einen Dämpfer hinnehmen müssen: Beim Länderspiel in Sydney verlor der Turnierneuling am Freitag mit 0:2 gegen China. Die Tore für China erzielten Wei Shihao in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) und Zhang Yuning in der 59. Minute im Stadium Australia. Für Curacao war die Niederlage bei der Premiere von Fred Rutten als Nationaltrainer ernüchternd, zugleich rückt das Auftaktspiel gegen die DFB-Auswahl am 14. Juni im Kalender näher. Der Test gegen China offenbarte Schwächen im Spielverlauf, die der Chefcoach nun analysieren muss.

WM-Test in Sydney: 0:2-Niederlage gegen China

Curacao unterlag China klar mit 0:2; zur Pause stand es bereits 0:1. Wei Shihao traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) und brachte damit die Gäste in Front, ehe Zhang Yuning per Treffer in der 59. Minute den Endstand herstellte. Das Länderspiel im Stadium Australia in Sydney endete ohne eigenen Treffer der Inselkicker, womit der Turnierneuling einen Rückschlag vor der WM-Qualifikationssaison und den Vorbereitungsspielen hinnehmen musste.

Der Spielverlauf ließ Chancen für beide Teams erkennen, doch Curacao fand keine Antworten auf die defensive Kompaktheit der Chinesen und blieb ohne zählbaren Erfolg. Gleichwohl bietet ein Freundschaftsspiel wie dieses dem Übungsleiter die Möglichkeit, Formation und Ballbesitz-Strategien zu prüfen und eventuelle Großchancen genauer zu analysieren.

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Fred Rutten gibt sein Debüt als Nationaltrainer

Bei dem Test in Sydney feierte Fred Rutten seine Premiere als Nationaltrainer von Curacao. Der frühere Schalke-Coach hatte erst im Februar den Posten übernommen und stand damit erstmals als Chefcoach an der Seitenlinie des Inselstaats. Rutten tritt die Nachfolge von Dick Advocaat an und muss nun kurzfristig die Mannschaft einstellen und Taktik sowie Abstimmung vor der WM formen.

Vorerst hatte Dick Advocaat den Weg zur WM geebnet: Der 78 Jahre alte Niederländer war rund 100 Tage vor der Endrunde aus familiären Gründen zurückgetreten, nachdem er den Inselstaat als kleinstes Land der Geschichte zur WM geführt hatte. Diese Personalentscheidungen bilden den Hintergrund für Ruttens Engagement und setzen die Vorgeschichte des neuen Curacao-Teams in einen direkten Zusammenhang mit der WM-Teilnahme.

WM 2026: Auftakt gegen Deutschland und die Gruppen-Konstellation

Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Curacao am 14. Juni auf die DFB-Auswahl. Dieses Eröffnungsspiel gegen Deutschland markiert den sportlichen Höhepunkt für den Turnierneuling und stellt gleichzeitig eine große Herausforderung für Rutten und sein Team dar. Die zeitliche Nähe dieses Testspiels zu dem Pflichttermin gegen Deutschland macht die Vorbereitung und Feinabstimmung des Kaders noch dringlicher.

Die weiteren WM-Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador.